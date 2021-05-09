Gençlerbirliği'nde genel kurul tarihi belli oldu
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Gençlerbirliği'nde genel kurul tarihi belli oldu

Gençlerbirliği'nde genel kurul tarihi belli oldu
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Gençlerbirliği Kulübünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanması durumunda 23 Mayıs'ta yapılacak.

Gençlerbirliği Kulübünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanması durumunda 23 Mayıs'ta yapılacak.

Yapılan genel kurul çağrısına göre, ertelenen olağanüstü seçimli genel kurul, 23 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise genel kurul 30 Mayıs Pazar günü aynı saat ve yerde yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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