Gençlerbirliği'nde Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları

23.08.2019 19:40

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 2. haftasında 26 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu çalışması ile başladı.

Dar alanda top kapma oyunu ve şut çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Başkent ekibi, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA