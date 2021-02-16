Gençlerbirliği'nde galibiyet hasreti sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gençlerbirliği'nde galibiyet hasreti sürüyor

16.02.2021 10:39 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:39
Gençlerbirliği'nde galibiyet hasreti sürüyor

Süper Lig'in alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Süper Lig'in alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Ligin 25. haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-0 kaybeden kırmızı-siyahlılar, 3 puan hasretini yine dindiremedi.

Son galibiyetini 17. haftada Atakaş Hatayspor'u 3-1 yenerek elde eden Gençlerbirliği, sonraki 7 maçta 1 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı. Başkent temsilcisi, ligde 20 puanla düşme hattında 19. sırada bulunuyor.

Mehmet Altıparmak hasreti sona erdiremedi

Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak yönetiminde çıktığı iki maçta da galibiyet hasretini bitiremedi.

Bu sezon kırmızı-siyahlıların Mert Nobre ve Mustafa Kaplan'dan sonra üçüncü teknik direktörü olan Altıparmak, çıktığı ilk maçta İttifak Holding Konyaspor deplasmanından takımının 1 puan almasını sağladı. İkinci maçta ise Altıparmak'ın öğrencileri Beşiktaş karşısında 3-0'lık yenilgi yaşadı.

7 maçta sadece penaltıdan gol

Gençlerbirliği, galibiyete hasret kaldığı 7 haftada büyük bir gol sorunu da çekti.

Söz konusu dönemde rakip fileleri sadece 2 kez havalandırabilen kırmızı-siyahlılar, bu golleri de penaltıdan buldu.

Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor'dan (17) sonra 20 golle ligin en az rakip fileleri havalandıran ikinci takımı konumunda.

Ligin en fazla gol yiyen takımı

Gençlerbirliği, 25. hafta sonunda Süper Lig'in en fazla gol yiyen ekibi oldu.

Kalesinde 44 gol gören kırmızı-siyahlılar, sezon içinde aldığı farklı yenilgilerle de taraftarını üzdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mahir Ünal Kadir Topbaş Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin İrem Derici Aleyna Tilki Emina Jahovic Meghan Markle
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Ünal Karaman Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gençlerbirliği'nde galibiyet hasreti sürüyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 10:42:28. #1.14#
title