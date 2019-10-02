Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı hazırlıkları
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 7. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 7. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü.
Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda 5'e 2 top kapma oynadı. Kırmızı-siyahlı ekip, antrenman ikinci bölümüde ise Galatasaray maçının taktiği üzerinde durdu.
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri de idmanı izledi.