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Gençlerbirliği'nde forma giyen Sefa Yılmaz: "Tekrar sıfırdan başlamış gibi olacağız"

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde forma giyen Sefa Yılmaz, yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) futbolcuların çalışmalarını olumsuz etkilediğini belirterek, "Uzun zamandır idman yapmıyoruz.

Gençlerbirliği'nde forma giyen Sefa Yılmaz:
29.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:04

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde forma giyen Sefa Yılmaz, yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) futbolcuların çalışmalarını olumsuz etkilediğini belirterek, "Uzun zamandır idman yapmıyoruz. Tekrar sıfırdan başlamış gibi olacağız." dedi.

Başkent ekibinde kariyerini sürdüren Sefa Yılmaz, karantina sürecinin futbola etkisi, liglerin durumu, Gençlerbirliği'nin performansı ve bireysel hedefleriyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Öncelikle sakatlık durumuyla ilgili bilgi veren 30 yaşındaki kanat oyuncusu, "Durumum iyi diyebilirim. Virüs çıktığında idmanlar iptal olduğunda koşulara hafif başlamıştım ama bu sürece doğru tedavi de olamadım. Tabii ki bu biraz beni etkiledi. Genel olarak baktığımızda şu an durumum gayet iyi. İdmanlara tekrar başladığımızda en kısa zamanda takımla birlikte çalışacağıma inanıyorum. Evde sürekli fizyoterapist ve doktorumun verdiği programa uyuyorum. O yüzden şu an herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. En kısa zamanda takımla sahalara çıkmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Karantina sürecinde teknik heyetin verdiği programları evinde uyguladığını belirten Sefa, "En azından bu süreçte en iyi şekilde kendimizi korumak amacıyla çalışmalarımızı yapıyoruz. Tabii ki saha idmanı kadar olmasa da sahaya geri döndüğümüzde kendimizi fit durumda tutmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Oynanmasından yanayım"

Koronavirüs tablosundaki olumlu seyrin sürmesi halinde liglerin 12 Haziran'dan itibaren kaldığı yerden devam etmesi düşüncesine ilişkin Sefa, "Bu süreç nasıl gelişecek biz de merak ediyoruz. Futbolcular için çok kolay olmayacak. Çünkü takım antrenmanlarına ne zaman başlayacağımız bile belli değil. Şu an baktığımızda 11 Mayıs'ta toplanma gözüküyor. Bu, bir ay içinde eski formumuzu yakalamamız ve performans göstermemiz gerektiği anlamına geliyor. Ben de oynanmasından yanayım. Sonuçta 8 maç kaldı, inşallah bu süreci çok hızlı bir şekilde atlatırız. (Koronavirüs) Baktığımızda olumlu yöne doğru gidiyor ama bu sürecin futbolcuları çok etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok zor bir süreçten geçiyoruz. Fedakarlık yaparak en iyi şekilde ligi bitirmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Sefa Yılmaz, yaz aylarında futbol oynamanın oyuncular üzerindeki etkisine yönelik soru üzerine şunları kaydetti:

"Yaz mevsimi çok sıcak olduğu için tabii ki biraz oyuncuları etkiler ama çok fazla da etkileyeceğini düşünmüyorum. Öncelikle şu önemli; uzun zamandır idman yapmıyoruz. Sürekli evde hocamızın verdiği programlara uyuyoruz ama saha idmanıyla evde yaptığımız idman çok farklı. Takım halinde idmanlar başladığında en az 5-6 hafta tekrar antrenman yapmamız lazım ki en azından form tutalım. Belki virüsten dolayı hazırlık maçları da olmayacak. Bu futbolcuyu çok etkiler diye düşünüyorum. Tekrar sıfırdan başlamış gibi olacağız. 4-5 hafta idman yapacağız."

"Hamza hocanın gelişiyle yükselişe geçtik"

Sefa, koronavirüs salgını nedeniyle 26. hafta sonunda ertelenen Süper Lig'de 28 puanla 12. sırada yer alan Gençlerbirliği'nin performansını da değerlendirdi.

İyi bir kamp dönemi geçirerek lige başladıklarını aktaran tecrübeli futbolcu, "Ama maalesef lig başladığından beri çok şanssızlık yaşadık. İyi oynadığımız zamanlar oldu ama bunu skora yansıtamadık. Başlangıçlarda böyle bir süreç geçirdik." ifadelerini kullandı.

Teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu'nun gelmesiyle yükselişe geçtiklerini vurgulayan Sefa, şunları söyledi:

"Hocamız takıma çok güven sağladı. Bizim iyi oynadığımızı ama bunu skora yansıtamadığımızı düşünüyordu. Ona yönelik idmanlar, motivasyon çalışması yapıldı. Hamza hocanın gelmesiyle beraber hem çok iyi futbol oynuyoruz hem de puanlarımızı alıyoruz. Seyircilerimize keyif de veriyoruz diye düşünüyorum. Gençlerbirliği'nin çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum."

"En büyük hayalim tekrar milli formayı giymek"

Sefa Yılmaz, uzun süre daha futbol oynayabileceğini düşündüğünü dile getirerek, "Çünkü gerçekten bu anlamda çok profesyonelim. Çok çalışkan ve hırslı bir yapıya sahibim." dedi.

Öncelikle Gençlerbirliği'ni iyi yerlere taşımayı hedeflediğini söyleyen Sefa, "En büyük hayalim tekrar milli formayı giymek. Milli takım formasını tekrar giyebilirsem ne mutlu bana. Çünkü milli formayı giymek çok ayrı bir gurur. Allah nasip ederse tekrar giymek isterim." şeklinde görüş belirtti.

Son olarak karantina sürecinde spor dışında neler yaptığını anlatan Sefa, "Zamanımızı daha çok çocuklarımıza ayırıyoruz. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bazen evin içinde futbol oynuyoruz, bazen de mutfakta kek, pasta yapıyoruz. Çocuklar da gerçekten keyif alıyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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