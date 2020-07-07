Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe maçı öncesi kaleci şoku
Gençlerbirliği kalecisi Kristoffer Nordfeldt, ısınma hareketleri sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.
07.07.2020 18:07 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:50
Gençlerbirliği kalecisi Kristoffer Nordfeldt, ısınma hareketleri sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.
- Nordfeldt
Süper Lig'in 31'inci haftasında Gençlerbirliği sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ankara ekibinde karşılaşma öncesinde kaleci şoku yaşanıyor. Maç öncesinde ısınma hareketlerini gerçekleştirmek üzere yeşil zemine çıkan Nordfeldt, yaşadığı sakatlık sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Nordfeldt'in yerine yedek kaleci Ertaç Özbir, mücadelede görev yapacak.
- Nordfeldt
Kaynak: DHA