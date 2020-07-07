Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe maçı öncesi kaleci şoku Gençlerbirliği kalecisi Kristoffer Nordfeldt, ısınma hareketleri sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği kalecisi Kristoffer Nordfeldt, ısınma hareketleri sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 31'inci haftasında Gençlerbirliği sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ankara ekibinde karşılaşma öncesinde kaleci şoku yaşanıyor. Maç öncesinde ısınma hareketlerini gerçekleştirmek üzere yeşil zemine çıkan Nordfeldt, yaşadığı sakatlık sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Nordfeldt'in yerine yedek kaleci Ertaç Özbir, mücadelede görev yapacak.

- Nordfeldt

Kaynak: DHA