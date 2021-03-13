Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları tamamlandı
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Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları tamamlandı

13.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:34
Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları tamamlandı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi günü sabah saatlerinde yaptığı tek antrenmanla geçirdi.

Isınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma antrenmanıyla başlayan çalışma son bölümde yapılan çıkış çalışmasıyla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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