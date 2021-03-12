Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları
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Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları

12.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:59
Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi günü tek antrenmanla geçirdi.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Özcan Bizati yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ve top kapma oyunuyla başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda taktik çalışma yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Gençlerbirliği, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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