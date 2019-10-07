Gençlerbirliği'nde Fabricio Baiano'nun sağlık durumu

07.10.2019 12:38

Gençlerbirliği Kulübü, Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanan Fabricio Baiano'nun en az 1 ay takımdan ayrı kalacağını açıkladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, çekilen MR sonucunda Brezilyalı orta saha oyuncusunun sol uyluk kas grubunda ikinci dereceden yırtık ve buna bağlı kanama tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, tedavisine dün başlanan 27 yaşındaki futbolcunun en az 4 hafta takımdan ayrı kalacağı belirtildi.

Kaynak: AA