Gençlerbirliği'nde divan kurulu yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı
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Gençlerbirliği'nde divan kurulu yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı

Gençlerbirliği'nde divan kurulu yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Gençlerbirliği Kulübünün 10 Haziran'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda seçilen divan kurulu, yeni üyeleriyle ilk kez toplandı.

Gençlerbirliği Kulübünün 10 Haziran'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda seçilen divan kurulu, yeni üyeleriyle ilk kez toplandı.

Kulübün açıklamasına göre, ilk toplantıda görev dağılımı yapıldı. 20 üyeden 17'sinin katıldığı toplantıda Hasan Şengel başkanlığa seçildi.

Başkan vekilliklerine Selçuk Irgıt ve Akşit Özkural, yazmanlık görevine ise Necdet Özkazancı oy birliğiyle getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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Gençlerbirliği'nde divan kurulu yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı - Haberler Spor
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