Gençlerbirliği'nde Denizlispor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü Yukatel Denizlispor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

24.10.2019 19:12
Gençlerbirliği'nde Denizlispor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü Yukatel Denizlispor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki antrenmana futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği kaydedildi.

Kırmızı-siyahlılar, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA
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