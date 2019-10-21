Gençlerbirliği'nde Denizlispor maçı hazırlıkları başladı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

21.10.2019 19:12
Gençlerbirliği'nde Denizlispor maçı hazırlıkları başladı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Antalyaspor'u 6-0 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini alan kırmızı-siyahlılar, antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başladı.

Daha sonra dar alanda top kapma oynayan oyuncular, son bölümde ise taktik çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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