Gençlerbirliği'nde Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları
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Gençlerbirliği'nde Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları

22.12.2020 15:15 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:18
Gençlerbirliği'nde Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 14. haftasında 24 Aralık Perşembe günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 14. haftasında 24 Aralık Perşembe günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, günü tek antrenmanla geçirdi.

İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra pas çalışması yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman, dar alanda yapılan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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