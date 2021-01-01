Gençlerbirliği'nde Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
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Gençlerbirliği'nde Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

01.01.2021 16:11 | Son Güncelleme: 01.01.2021 16:14
Gençlerbirliği'nde Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen yeni yılın ilk antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanı Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav da takip etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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