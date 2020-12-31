Gençlerbirliği'nde Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
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Gençlerbirliği'nde Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

31.12.2020 17:17 | Son Güncelleme: 31.12.2020 17:20
Gençlerbirliği'nde Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlılar, günü taktik ağırlıklı antrenmanla geçirdi.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan başkent ekibi, daha sonra çift kale taktik maçı yaptı.

Öte yandan antrenman öncesinde takımla bir araya gelen Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, teknik ekip ve oyuncuların yeni yılını kutladı.

Yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni eden Cavcav, kırmızı-siyahlı ekibe Çaykur Rizespor karşısında başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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