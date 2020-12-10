Gençlerbirliği'nde Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları
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Gençlerbirliği'nde Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

10.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:58
Gençlerbirliği'nde Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan antrenman, çıkış çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen idman, gol çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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