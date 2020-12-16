Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

16.12.2020 12:05 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:08
Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gençlerbirliği Kulübü, bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Gençlerbirliği Kulübü, bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kupada oynayacağımız Tuzlaspor maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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