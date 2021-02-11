Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor
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Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

11.02.2021 21:31 | Son Güncelleme: 11.02.2021 21:34
Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 25. haftasında 15 Şubat Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Gençlerbirliği, hazırlıklarına Antalya'da devam etti.

Süper Lig'in 25. haftasında 15 Şubat Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Gençlerbirliği, hazırlıklarına Antalya'da devam etti.

Kulüp açıklamasına göre, Belek kampını sürdüren başkent ekibi, günü akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Isınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma ile başlayan idman, son bölümde yapılan taktik ağırlıklı çalışmayla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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