Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları
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Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları

23.09.2020 19:05 | Son Güncelleme: 23.09.2020 19:08
Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Ligin üçüncü haftasını maç yapmadan geçecek başkent ekibi, teknik direktör Mert Nobre yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde çift antrenman gerçekleştirdi.

Sabah bölümünü kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla geçiren kırmızı-siyahlılar, akşam ise taktik ağırlıklı antrenman yaptı.

Akşam yapılan antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda taktik çalışmasıyla başlayan oyuncular, çift kale taktik maçıyla günü tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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