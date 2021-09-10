Gençlerbirliği'nde başkent derbisi hazırlıkları
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Gençlerbirliği'nde başkent derbisi hazırlıkları

Gençlerbirliği'nde başkent derbisi hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlılar, günü taktik ağırlıklı antrenmanla geçirdi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmayla devam etti. Antrenman, son bölümde yapılan duran top çalışmasıyla sona erdi.

Gençlerbirliği, başkent derbisinin hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Gençlerbirliği'nde başkent derbisi hazırlıkları
Gençlerbirliği'nde başkent derbisi hazırlıkları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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