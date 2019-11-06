Gençlerbirliği'nde başkan Murat Cavcav'dan taraftara çağrı

06.11.2019 14:29 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:29

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde Başkan Murat Cavcav'ın talimatıyla ligin 11'inci haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynanacak maçın bilet fiyatları yeniden belirlendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatlarında yapılan değişiklik sonrasında karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

Kale Arkası Tribün: 10 TLMaraton Tribün: 20 TLKapalı Tribün: 30 TLVIP Tribün: 100 TLMisafir Tribün: 10 TLGençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının biletleri bugün saat 15.00'te satışa sunulacak.

Kaynak: DHA