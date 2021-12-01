Gençlerbirliği'nde Bandırmaspor maçı hazırlıkları - Haberler Spor
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Gençlerbirliği'nde Bandırmaspor maçı hazırlıkları

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Gençlerbirliği'nde Bandırmaspor maçı hazırlıkları

Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda top kapma oyunuyla devam etti.

Başkent ekibi, antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma ve dar alanda çift kale maç yaptı.

Gençlerbirliği, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Gençlerbirliği'nde Bandırmaspor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği'nde Bandırmaspor maçı hazırlıkları

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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