Gençlerbirliği'nde Bandırmaspor maçı hazırlıkları
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda top kapma oyunuyla devam etti.
Başkent ekibi, antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma ve dar alanda çift kale maç yaptı.
Gençlerbirliği, hazırlıklarını yarın sürdürecek.