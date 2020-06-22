HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Gençlerbirliği'nde Arda Kızıldağ'ın tedavisine başlandı

Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Arda Kızıldağ'ın tedavisine başlandığı, oyuncunun ciddi bir sorunu olmadığı bildirildi.

Gençlerbirliği'nde Arda Kızıldağ'ın tedavisine başlandı
22.06.2020 13:48 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:52

Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Arda Kızıldağ'ın tedavisine başlandığı, oyuncunun ciddi bir sorunu olmadığı bildirildi.

Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde, 21 yaşındaki defans oyuncusu Arda Kızıldağ sakatlanmıştı. Başkent ekibinden genç futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hes Kablo Kayserispor maçında sakatlanan Arda'nın yapılan kontroller sonucunda sol ayak 5'inci tarak kemiğine yapışan tendonda gerilme ve buna bağlı ödem tespit edilmiştir. Daha önce aynı kemikte meydana gelen kırık nedeniyle opere olan sporcumuzun kemik yapıda herhangi bir ciddi problem tespit edilmemiş olup tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Eskortluk yapan model, tek gecelik ilişki yaşadığı futbolcudan bebek dünyaya getirdi Spor
Eskortluk yapan model, tek gecelik ilişki yaşadığı futbolcudan bebek dünyaya getirdi
Volkan Demirel, kötü performansları nedeniyle Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'nu azarladı Spor
Volkan Demirel, kötü performansları nedeniyle Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'nu azarladı
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu Spor
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal edilmediyse yorumculuğu bırakacağım Spor
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal...
Ahmet Çakar'dan Alper Ulusoy'a sert eleştiri: Galatasaray'ın puanlarını gasp etti Spor
Ahmet Çakar'dan Alper Ulusoy'a sert eleştiri: Galatasaray'ın puanlarını gasp etti
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız Spor
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
Premier Lig'de Liverpool, Everton'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı
Premier Lig'de Liverpool, Everton'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi
Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı
Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı
Galatasaray - Gaziantep FK maçında Radamel Falcao sakatlandı
Galatasaray - Gaziantep FK maçında Radamel Falcao sakatlandı
Mariano hakemlere isyan etti: Bu hakemlerle şampiyon olmamız zor
Mariano hakemlere isyan etti: Bu hakemlerle şampiyon olmamız zor
Galatasaray'da Ahmet Çalık kırmızı kart gördü, Mariano sarı kart cezalısı oldu
Galatasaray'da Ahmet Çalık kırmızı kart gördü, Mariano sarı kart cezalısı oldu
Fenerbahçe'nin Mevlüt'le bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi
Fenerbahçe'nin Mevlüt'le bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray'a gideceği de konuşulan Arda Turan'ın Beşiktaş iddialarını yalanladı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray'a gideceği de konuşulan Arda Turan'ın Beşiktaş iddialarını yalanladı
'En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum' diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar
"En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum" diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar
Volkan Demirel'den hakeme tepki, oyunculara direktif: Penaltı değil, itiraz edin
Volkan Demirel'den hakeme tepki, oyunculara direktif: Penaltı değil, itiraz edin
Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor
Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor
Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi
Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi
90+4'teki VAR kararı, G.Saray-G.Antep maçına damga vurdu
90+4'teki VAR kararı, G.Saray-G.Antep maçına damga vurdu
Doğru bilene tatil hediye ediyorum' diyen Rıdvan Dilmen, F.Bahçe'nin hocasının kim olduğunu sorarak yönetimi eleştirdi
Doğru bilene tatil hediye ediyorum" diyen Rıdvan Dilmen, F.Bahçe'nin hocasının kim olduğunu sorarak yönetimi...
Nijeryalı eski yıldız Celestine Babayaro'nun ağabeyi Emmanuel Babayaro'dan itiraf: Beşiktaş'a gitseydim askerlik yapacaktım
Nijeryalı eski yıldız Celestine Babayaro'nun ağabeyi Emmanuel Babayaro'dan itiraf: Beşiktaş'a gitseydim askerlik...
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta 90+15'te yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta 90+15'te yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı
Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu
Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı.
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını...
Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti
Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti
Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan...
Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı
Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı
Muhammed Ali'nin oğlundan George Floyd eylemlerine tepki: Polis işini yapıyordu
Muhammed Ali'nin oğlundan George Floyd eylemlerine tepki: Polis işini yapıyordu
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Süleyman Soylu Mustafa Şentop Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Acun Ilıcalı Demet Akalın Burcu Esmersoy
Spor Falcao Ali Koç Adem Büyük Deniz Türüç Mustafa Cengiz
Daha Fazla Sel Ateş Bursa Gaziantep
Şu an buradasınız: Gençlerbirliği'nde Arda Kızıldağ'ın tedavisine başlandı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 13:55:53. #1.14#
title