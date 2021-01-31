Gençlerbirliği'nde Arda Kızıldağ'ın burnunda kırık tespit edildi
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Gençlerbirliği'nde Arda Kızıldağ'ın burnunda kırık tespit edildi

31.01.2021 21:59 | Son Güncelleme: 31.01.2021 22:02
Gençlerbirliği'nde Arda Kızıldağ'ın burnunda kırık tespit edildi

Gençlerbirliği Kulübü, Süper Lig'in 22. haftasında bugün Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan maçın 65. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Arda Kızıldağ'ın burnunda kırık tespit edildiğini açıkladı.

Gençlerbirliği Kulübü, Süper Lig'in 22. haftasında bugün Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan maçın 65. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Arda Kızıldağ'ın burnunda kırık tespit edildiğini açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Arda Kızıldağ'ın yapılan kontroller sonunda burnunda kırık tespit edildi. Futbolcumuzun durumu yarın yapılacak detaylı değerlendirme sonunda belli olacak." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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