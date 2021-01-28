Gençlerbirliği'nde Antalyaspor maçı hazırlıkları
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 22. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 31 Ocak Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 22. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 31 Ocak Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki antrenmana futbolcuların ısınma hareketleri, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Yeni transfer Mustafa Akbaş'ın da antrenmanda yer aldığı ifade edildi.
Gençlerbirliği, hazırlıklarına yarın İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki