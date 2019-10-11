Gençlerbirliği'nde Antalyaspor maçı hazırlıkları
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana Togo Milli Takımı'na çağrılan ancak izin alarak Ankara'ya dönen Floyd Ayite de katıldı.
Milli maç arasında gerçekleşen tek antrenmanın ısınma koşusuyla başladığı bildirildi. Sonrasında dar alanda top kapma oyunuyla devam ettiği belirtilen idmanın taktik çalışmayla son bulduğu ifade edildi.