Gençlerbirliği'nde Ahmet Oğuz sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 hafta çalışmalara katılamayacak

14.11.2019 20:12 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:12

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde forma giyen Ahmet Oğuz, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 hafta takımla antrenmanlara çıkamayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent temsilcisinin geçen hafta sonu İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynadığı lig maçında sakatlanan 26 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünden geçirildi.

Sol diz iç yan bağında yırtık ve ödem tespit edilen Ahmet Oğuz, yaklaşık 3 hafta süreyle Gençlerbirliği antrenmanlarına katılamayacak.

Gençlerbirliği ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan 10. hafta karşılaşmasında sol alt baldır kaslarından sakatlanan Floyd Ayite'nin tedavisi ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı olarak devam ediyor. Togolu milli futbolcunun, gelecek hafta başından itibaren takımla çalışmalara katılması bekleniyor.

Gençlerbirliği günü çift antrenmanla tamamladı

Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Gençlerbirliği, çift antrenman yaptı.

Sabah bölümünü sahada fonksiyonel kuvvet antrenmanıyla geçiren başkent ekibi, akşam basına açık olarak gerçekleştirilen idmanda ise ısınma koşusu ve hareketlerinin ardından pas koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Futbolcular, günü geniş alanda oynanan dört kaleli maç ile tamamladı.

Antrenmana, milli takımlarda yer alan Berat Ayberk Özdemir, Rahmetullah Berişbek, Abdullah Şahindere, Stephane Sessegnon, Abdoualye Diallo ve Sadio Diallo katılmadı.

Kaynak: AA