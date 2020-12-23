Gençlerbirliği'nde 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Gençlerbirliği'nde 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

23.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:14
Gençlerbirliği'nde 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde 3 futbolcu, 2 kulüp personeli olmak üzere 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde 3 futbolcu, 2 kulüp personeli olmak üzere 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda oynanacak Demir Grup Sivasspor maçı öncesi test yapıldığı belirtilerek, "3 futbolcu ve 2 kulüp personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Testi pozitif çıkan kişilerin tedavi, takip ve izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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