Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

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Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde bir futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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