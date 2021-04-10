Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor
Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

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Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "MKE Ankaragücü karşılaşması öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde bir futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 34. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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