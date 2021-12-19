Gençlerbirliği-NasaDoge Menemenspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği NasaDoge Menemenspor'u 5-0 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, rakibin 10 kişi kalmasıyla kolay bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Diyadin, son 5 haftada 4. galibiyetlerini elde ettiklerine dikkati çekti.

Diyadin, karşılaşmaya iyi başladıklarını belirterek, "Bu ligde her maçın zorluğunu biliyorduk. Bugün ilk defa kolay oldu. Oyuna iyi başlamıştık, rakip de 10 kişi kalınca bütün kontrol bize geçti. Farklı bir skor ortaya çıktı." diye konuştu.

Oyuncularını tebrik eden Diyadin, şu ifadeleri kullandı:

"Ligin başından beri zaman zaman yokluklara, şartlara rağmen buraya kadar getirdiler. Formaları, kulüpleri için özverililer, hepsini kutluyorum. Zaman zaman eksiğimiz de oluyor. LuaLua'yı da özellikle son 4 hafta sakatlığına rağmen ihtiyacımız olduğunda sonradan oyuna aldık. Yarın ameliyata girecek, 5-6 hafta bizimle olmayacak. Kadromuzun durumundan dolayı onu kullanmak zorunda kaldık. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hak ettiğimiz bir maçı kazandık."

Menemenspor cephesi

NasaDoge Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu ise uzun süre 10 kişi oynadıklarına işaret ederek, "Burada zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Ona göre de hazırlığımızı yapmıştık. Fakat erken gol yedik ve 25. dakikada eksik duruma düştük. Gençlerbirliği'ne karşı 65 dakika oyunu eksik sürdürmek kolay değil. Maçı farklı bir skorla kaybettik. Artık bizim için bu maç bitti. Önemli olan önümüzdeki Bursaspor maçı, o karşılaşmayı kazanarak bunu telafi etmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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