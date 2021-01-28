Gençlerbirliği, Mustafa Çeçenoğlu'nu Beypiliç Boluspor'a kiraladı
28.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:04
Gençlerbirliği, futbolcusu Mustafa Çeçenoğlu'nu sezon sonuna kadar TFF 1. Lig temsilcisi Beypiliç Boluspor'a kiraladı.
Gençlerbirliği, futbolcusu Mustafa Çeçenoğlu'nu sezon sonuna kadar TFF 1. Lig temsilcisi Beypiliç Boluspor'a kiraladı.
Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mustafa Çeçenoğlu, sezon sonuna kadar Beypiliç Boluspor'a kiralanmıştır. Mustafa'ya Beypiliç Boluspor kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu