Gençlerbirliği, Mustafa Çeçenoğlu'nu Beypiliç Boluspor'a kiraladı
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Gençlerbirliği, Mustafa Çeçenoğlu'nu Beypiliç Boluspor'a kiraladı

28.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:04
Gençlerbirliği, Mustafa Çeçenoğlu'nu Beypiliç Boluspor'a kiraladı

Gençlerbirliği, futbolcusu Mustafa Çeçenoğlu'nu sezon sonuna kadar TFF 1. Lig temsilcisi Beypiliç Boluspor'a kiraladı.

Gençlerbirliği, futbolcusu Mustafa Çeçenoğlu'nu sezon sonuna kadar TFF 1. Lig temsilcisi Beypiliç Boluspor'a kiraladı.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mustafa Çeçenoğlu, sezon sonuna kadar Beypiliç Boluspor'a kiralanmıştır. Mustafa'ya Beypiliç Boluspor kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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