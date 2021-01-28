Gençlerbirliği, Mustafa Akbaş'ı transfer etti
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Gençlerbirliği, Mustafa Akbaş'ı transfer etti

28.01.2021 16:39 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:42
Gençlerbirliği, Mustafa Akbaş'ı transfer etti

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, savunma oyuncusu Mustafa Akbaş'ı kadrosuna kattı.

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, savunma oyuncusu Mustafa Akbaş'ı kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor altyapısında yetişen, Süper Lig'de Kayserispor ve Yeni Malatyaspor formaları da giyen 30 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşıldığı belirtildi.

Geçen sezon 17 maça çıkan Mustafa Akbaş, bu sezon şu ana kadar hiçbir resmi maçta forma giymedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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