Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
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Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, Manisa karşılaşmasının ardından milli maçlar dolayısıyla verilen arada 2 gün izin yapan başkent ekibi, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanarak çalışmalarına kaldığı yerden devam etti.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda top kapma oyunu ve pas-koordinasyon çalışmasıyla sürdü. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Yeni transfer Nijeryalı forvet Blessing Eleke, takımdan ayrı çalıştı.

Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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