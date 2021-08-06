Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı
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Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nda MKE Ankaragücü ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nda MKE Ankaragücü ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı futbolcular, antrenmanda dar alanda top kapma oyununun andından taktik çalıştı.

Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü arasında Eryaman Stadı'nda oynanacak 54. TSYD Ankara Kupası karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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