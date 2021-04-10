Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü maçına hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü maçına hazır

Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor
Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü maçına hazır

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 34. haftasında, yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı! Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kaldı
Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı! Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kaldı
Beşiktaş, 3.5 milyon euro maaş ödediği üç futbolcusundan tam 58 gollük katkı aldı
Beşiktaş, 3.5 milyon euro maaş ödediği üç futbolcusundan tam 58 gollük katkı aldı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 34. haftasında, yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Özcan Bizati yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman dar alanda oyun ve gol çalışmasıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Haydar Akar Mario Draghi Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nur Sürer Cem Yılmaz Bülent Ersoy Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Can Bartu Arda Turan Mesut Özil Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Aksaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü maçına hazır - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 18:16:45. #1.14#
title