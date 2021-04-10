Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü maçına hazır

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 34. haftasında, yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 34. haftasında, yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Özcan Bizati yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenman dar alanda oyun ve gol çalışmasıyla sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er