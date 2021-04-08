Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
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Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 34. haftasındaki başkent derbisinde 11 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 34. haftasındaki başkent derbisinde 11 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulübün açıklamasına göre kırmızı-siyahlı takım, dün oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından bugün İlhan Cavcav Tesisleri'nde MKE Ankaragücü karşılaşması öncesi ilk antrenmanını yaptı.

Dün forma giyen isimler yenilenme antrenmanıyla günü tamamlarken, diğer grupta yer alan oyuncular dar alanda oyun ile çalışmalara devam etti.

Yaklaşık 90 dakika süren idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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