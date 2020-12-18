Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti

18.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:51
Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'de 13. hafta maçında hafta sonu başkent derbisinde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'de 13. hafta maçında hafta sonu başkent derbisinde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gençlerbirliği futbolcuları günü öğle saatlerinde yaptığı tek antrenmanla tamamladı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve son bölümde yapılan taktik ağırlıklı çalışma ile sonlandırıldı.

Eryaman Stadı'nda 20 Aralık Pazar günü saat 13.30'da başlayacak Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Demet Akalın Hakan Taşıyan Nilgün Belgün
Spor Okan Buruk Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Karar Adana Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 16:51:44. #1.14#
title