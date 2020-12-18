Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'de 13. hafta maçında hafta sonu başkent derbisinde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'de 13. hafta maçında hafta sonu başkent derbisinde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gençlerbirliği futbolcuları günü öğle saatlerinde yaptığı tek antrenmanla tamamladı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve son bölümde yapılan taktik ağırlıklı çalışma ile sonlandırıldı.

Eryaman Stadı'nda 20 Aralık Pazar günü saat 13.30'da başlayacak Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak