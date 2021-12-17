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Gençlerbirliği, Menemenspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Menemenspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 19 Aralık Pazar günü sahasında karşılaşacağı NasaDoge Menemenspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 19 Aralık Pazar günü sahasında karşılaşacağı NasaDoge Menemenspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda top kapma çalışmasıyla süren antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

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 VAR uygulaması gelecek sezondan itibaren Spor Toto 1. Lig'de de kullanılacak

VAR uygulaması gelecek sezondan itibaren Spor Toto 1. Lig'de de kullanılacak

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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