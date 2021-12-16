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Gençlerbirliği, Menemenspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Menemenspor maçının hazırlıklarına başladı
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 19 Aralık Pazar günü sahasında karşılaşacağı NasaDoge Menemenspor maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 19 Aralık Pazar günü sahasında karşılaşacağı NasaDoge Menemenspor maçının hazırlıklarına başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda top kapma çalışmasıyla süren antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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