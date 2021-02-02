Gençlerbirliği, Mehmet Altıparmak yönetiminde ilk maçına çıkacak
02.02.2021 10:45 | Son Güncelleme: 02.02.2021 10:48
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 23. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 23. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Özgür Yankaya yönetecek.
Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak yönetiminde ilk maçına çıkacak.
Ligde son 5 maçını kaybeden kırmızı-siyahlılar, Mustafa Kaplan ile yollarını ayırmıştı.
Başkent temsilcisi, Süper Lig'de 19 puanla küme düşme hattında yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar