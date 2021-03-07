Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir maçının ardından - Mehmet Altıparmak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir maçının ardından - Mehmet Altıparmak

07.03.2021 19:23 | Son Güncelleme: 07.03.2021 19:48

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 yenildikleri maçta mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 yenildikleri maçta mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Altıparmak, 6 puanlık bir maça çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kazanmayı çok istemiştik. Maçın içinde de bunu gösteren oyunumuz vardı. Rakibin zaaflarından faydalanmak istedik. Maçın başındaki kornerin dışında ve son dakikadaki yediğimiz gole kadar istediğimiz her şeyi yaptık. Maçın kırılma anları var. O anlarda golü bulamadık. Direkten dönen topumuz var. Lima'nın net fırsatı var. Bunlardan birini atsaydık çok özlediğimiz 3 puanı alacaktık. İlk yarıda kapatmaya yönelik oynadık. İkinci yarı onları biraz daha üzerimize çekerek o boşlukları Ayite'nin girmesiyle değerlendirmeyi düşünüyorduk. Mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadık. İki maçtır futbolda var ama şanssızlık hep bizim başımıza geliyor. Talihsiz bir şekilde yenildik. Üzgünüz, herkesi üzdüğümüz için üzgünüz."

Gol yollarında yaşadıkları sıkıntıya da değinen Altıparmak, "Şu andaki mevcut oyuncularımız bunlar. Çok çalışma yapıyoruz. Geçen hafta 6-7 net fırsat vardı. Çok fazla çalışıyoruz. Oyun anlamında da epey bir yere geldik. Takım olgusunu oluşturduk. Galibiyet gelmedikçe futbolcu üzerindeki stres artıyor. Hem oyun düzeni hem de golle alakalı çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarda üretkenliği gole çevirip daha fazla gol atacağız. O galibiyetleri alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir maçının ardından - Mehmet Altıparmak
Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir maçının ardından - Mehmet Altıparmak
Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir maçının ardından - Mehmet Altıparmak
Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir maçının ardından - Mehmet Altıparmak
Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir maçının ardından - Mehmet Altıparmak
Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir maçının ardından - Mehmet Altıparmak
Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir maçının ardından - Mehmet Altıparmak
Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir maçının ardından - Mehmet Altıparmak

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hülya Avşar Aleyna Tilki İbrahim Selim Hakan Taşıyan
Spor Arda Turan Mustafa Er Fatih Terim Aykut Kocaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir maçının ardından - Mehmet Altıparmak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 19:49:54. #1.16#
title