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Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

26.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 26.01.2020 19:16
Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Medipol ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Haftayı FK galibiyetiyle kapatan başkent ekibi, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Isınma koşusu ve hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda yapılan üç kaleli gol oyunuyla noktalandı.

Medipol Başakşehir ile Gençlerbirliği arasındaki 20. haftanın açılış maçı, 31 Ocak Cuma günü oynanacak.

Kaynak: AA
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