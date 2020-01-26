Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

26.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 26.01.2020 19:16

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Haftayı Gaziantep FK galibiyetiyle kapatan başkent ekibi, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Isınma koşusu ve hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda yapılan üç kaleli gol oyunuyla noktalandı.

Medipol Başakşehir ile Gençlerbirliği arasındaki 20. haftanın açılış maçı, 31 Ocak Cuma günü oynanacak.

Kaynak: AA