Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir maçına odaklandı

Gençlerbirliğili futbolcular, Dominik Furman ile Gökhan Altıparmak, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü Medipol Başakşehir'e konuk olacakları maça ekip olarak hazır olduklarını söyledi.

Gençlerbirliğili futbolcular, Dominik Furman ile Gökhan Altıparmak, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü Medipol Başakşehir'e konuk olacakları maça ekip olarak hazır olduklarını söyledi.

Başkent ekibine bu sezon katılan Polonyalı orta saha oyuncusu Furman ile altyapıdan yetişen genç santrfor Gökhan Altıparmak, kulübün YouTube kanalına konuştu.

Gaziantep FK maçında alınan bir puana değinerek bireysel ve takım performansını değerlendiren Furman şunları kaydetti:

"Maç öncesinde hocamla konuştum, on numara pozisyonda görev verdi bana. Normalde burada oynamıyorum. Bu mevkiye adapte olmaya çalışıyorum. Fakat hocam nerede görev verirse versin, oynayacağım tüm pozisyonlarda tüm kalbimle oynamaya çalışıyorum. Maça gelecek olursak, özellikle ikinci yarıdaki oyunumuzla kazanmış olmamız gereken bir maçtı. Ama böyle zorlu bir maçtan da bir puan almanın kötü olmadığını düşünüyorum."

Hafta sonu deplasmanda oynanacak Başakşehir maçına da değinen Furman, "Son şampiyona karşı oynamak kolay olmayacaktır. Ama her maç kazanılabilir, biz de bunun için İstanbul'a gideceğiz. Rakibimizin Manchester maçı vardı, onu da dikkate almak lazım. Yoğun bir fikstürleri var. Oynamış oldukları Şampiyonlar Ligi maçının bizim için avantaj olabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK maçına istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Gökhan ise, "İkinci yarı değişikliklerle birlikte ağırlığımızı oyuna koymaya başladık. Ben de oyuna daha sonra girerek şans buldum. Performansımın giderek arttığını düşünüyorum. Çalışmalarım da artarak devam ediyor.Antrenmanlarda da performansımı arttırarak bunları sahaya yansıtmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Başakşehir maçı için iddialı konuşan kırmızı-siyahlı santrfor, "İyi oyunumuzu sahaya yansıtacağımızı düşünüyorum. İnşallah maç da umduğumuz gibi geçer ve oyuna girerim. Ben de gol ya da asistimle skora etki etmeyi umuyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er