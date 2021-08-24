Gençlerbirliği, Manisa maçının hazırlıklarına başladı
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Gençlerbirliği, Manisa maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Manisa maçının hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezonun 3. haftasında Manisa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezonun 3. haftasında Manisa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre Baştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman üç takımlı turnuva ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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