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Gençlerbirliği, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında 22 Ocak Cumartesi günü Manisa FK'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

MANİSA (AA) - Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında 22 Ocak Cumartesi günü Manisa FK'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda pas oyunuyla sürdü.

Antrenmanın ikinci bölümüne pas-koordinasyon çalışmasıyla başlayan futbolcular, dar alanda oynanan çift kale maçla günü tamamladı.

Gençlerbirliği, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Gençlerbirliği, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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