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Gençlerbirliği, Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında 22 Ocak Cumartesi günü Manisa FK'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

MANİSA (AA) - Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında 22 Ocak Cumartesi günü Manisa FK'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, dar alanda top kapma oyunu ve pas-koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Futbolcular idmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maç oynadı.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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