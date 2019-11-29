Gençlerbirliği-Malatyaspor maçının ardından
Gençlerbirliği-Malatyaspor maçının ardından BtcTurk Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Şahin'in basın toplantısı Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun basın toplantısı ANKARA - Süper Lig'de 13.
Gençlerbirliği-Malatyaspor maçının ardından
BtcTurk Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Şahin'in basın toplantısı
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun basın toplantısı ANKARA - Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği ile BtcTurk Yeni Malatyaspor 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından BtcTurk Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Şahin ve Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu basın toplantısı düzenledi.
Haber Videosu: Gençlerbirliği-Malatyaspor maçının ardından