Haberler » Spor » Gençlerbirliği-Malatyaspor maçının ardından - Spor

Gençlerbirliği-Malatyaspor maçının ardından

Gençlerbirliği-Malatyaspor maçının ardından BtcTurk Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Şahin'in basın toplantısı Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun basın toplantısı ANKARA - Süper Lig'de 13.

29.11.2019 23:48 | Son Güncelleme: 29.11.2019 23:52
Gençlerbirliği-Malatyaspor maçının ardından

Gençlerbirliği-Malatyaspor maçının ardından

BtcTurk Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Şahin'in basın toplantısı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun basın toplantısı ANKARA - Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği ile BtcTurk Yeni Malatyaspor 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından BtcTurk Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Şahin ve Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Gençlerbirliği-Malatyaspor maçının ardından
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.