Gençlerbirliği maçının ardından Gençlerbirliği maçının ardındanOnur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - Süper Lig'in 32'nci haftasının açılış maçında Göztepe, evinde Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup oldu.

Gençlerbirliği maçının ardından

Onur ATIŞ/ İZMİR, (DHA) - Süper Lig'in 32'nci haftasının açılış maçında Göztepe, evinde Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Göztepe deplasmanında 3 puanla dönüp kümede kalma yolunda rahat nefes alan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, İzmir'den çok mutlu ayrıldıklarını söyledi. Takımının mücadelesinden çok memnun kaldığını anlatan deneyimli teknik adam, "Bugün puan sıralamasına baktığımızda sıkıntılı pozisyonda geldik. Maça kötü başladık, biraz da şanslıydık. İlk golde kalecinin elinden topu kaçırması şanstı. Bu da bizim maçı daha kontrollü yürütmemizi sağladı. İyi oyundan ziyade stratejik oynamak gerekiyor. Bugün başarılı olduk, oyuncularımı kutluyorum. Sıcak hava, nem ve oldukça zorlandık. Futbolcular maçın sonuna kadar mücadeleyi gösterdiler. Oyuncu değişikliklerini sona doğru yaptık, direnç ortaya koyduk" dedi.

"ÇOCUK OYUNCAĞINA DÖNDÜ"

Hamzaoğlu, liglerin 11 Eylül tarihinde başlamasını ise doğru bulduğunu açıkladı. Hamzaoğlu, "Süper Lig'in bu tarihte başlaması normal bir durum. Arada bir dinlenme vermek zorundayız. Zor bir süreç yaşıyoruz. Transfer için zamana ihtiyacımız var. Bana göre 11 Eylül doğru bir tarih. Yabancı kısıtlaması ise çocuk oyuncağına döndü. Her sene bir şeyler yapıyoruz. Önce düşünüp sonra hareket etmeyi sevmiyoruz. Biraz kafa yorup hareket edemiyoruz. Ben sınırlamalara karşıyım. İyi oyuncu bulduysanız alırsınız. Sorun sınırlama değil. Kulüplerin imkanlarını kullananlardır. Kulüpleri yabancı sınırlaması değil yöneticiler kötü hale getirdi. 10 lira kazanırken 100 lira harcamak mantıksız. TFF hiçbir şekilde destek vermemeli. Batan batsın, doğru işler yapan kalsın" dedi.

PARLATAN: ANLATILMASI ZOR BİR DURUM

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan da aldıkları yenilgiden dolayı oldukça üzgün olduklarını belirterek söze başladı. Parlatan, "Bazı günler vardır yorum yapmak zorduk. Bugün de böyle bir durum yaşıyoruz. İlk devre gerçekten topun hakimiyeti, oyun hakimiyeti bizdeydi. Rakibe pozisyon vermeyen bir görüntü sergiledik ve 2-0 yenik soyunma odasına girdik. Anlatılması zor bir durum. Negatif şeyler bulamıyoruz ama fazla orta yapıp bir türlü üretkenlik adına doğru işler yapmıyoruz. Takım halinde eksiklerimizi görüyoruz. Oyuncularımızı devre arasında motive etmeye çalıştık. Hamleler yaparak futbolcularımız riskler aldılar ama gelen ortalarda pozisyona girme adına zorluklar yaşıyoruz. Bu net analizimiz. Kalite göstermediğimiz zaman, pozisyonları değerlendiremediğimiz zaman sonuç alamıyoruz. Çok kolay goller yedik. Çok motiveydik ama işte futbolda iyi oyun yetmiyor. Skora gitmek lazım" diye konuştu.

Kaynak: DHA