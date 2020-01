Gençlerbirliği maçının ardından

31.01.2020 23:17 | Son Güncelleme: 31.01.2020 23:17

Süper Lig'in 20'nci haftasında Medipol Başakşehir, evinde Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası iki takımın teknik adamları açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maç öncesi iki takım için de eksikler vardı. Maça iyi başladık. Özellikle Fenerbahçe dışındaki son 3 lig maçına başladığımız gibi golle başladık. Beraberlik gelince istemediğimiz bir oyun vardı. İkinci yarının başında farklı başladık, golü bulduk, şanslar yakaladık. Yine belli dönemlerde istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Oyun olarak çok mutlu değilim. Tabi ki 3 puanı kazanmak önemli ama kendi oyunumuzu yakalamamız gerekiyor. İyi bir takımız; daha dinamik, daha sert olmamız gerekiyor. En kısa zamanda hataların farkına varıp daha iyi yerlere geleceğiz. Zorlu bir döneme gireceğiz, bugünkü konsantrasyonla birlikte bundan sonraki haftalarda maçlara hazırlanacağız" dedi.

"HEM DURAN TOPTAN GOL YEDİK HEM DE DURAN TOPLARI VURDURDUK"Rakibin duran toplardaki üstünlüğünün sorulması üzerine Buruk şunları söyledi: "Rakipte eşleştiğimizde duran toplarda bizden kısa olduğunu gördük. Duran toptan gole ulaşacağımızı düşünüyorduk. Hem duran toptan gol yedik hem de duran topları vurdurduk. Daha önce bir Trabzonspor maçında duran toptan gol yedik, bu iki oldu.""EN ZORU DA ANNEM İÇİN OLUYORDUR, HER İKİ TARAFI TUTTUĞU İÇİN"Hamza Hamzaoğlu'nun ekibinde yer alan ağabeyi Fuat Buruk ile rakip olmanın nasıl bir duygu olduğuna dair soruyu ise Okan Buruk, "Ağabeyime karşı futbolcuyken de çok mücadele ettim. Onlar da uzun zamandır beraberler ekip olarak. Tabi ki daha heyecanlı oyluyor. En zoru da annem için oluyordur, her iki tarafı tuttuğu için" şeklinde cevapladı."BELKİ DE ÖNÜMDEKİ HAFTAYA LİDER OLMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"Buruk, ligdeki durumlarıyla ilgili ise, "İlk maçımız Sivas'a karşı sonra Beşiktaş maçı var. Sporting maçına gideceğiz. Zorlu bir fikstür bizi bekliyor. Tabi ki ligde her takım puan kaybedebilir ama biz hafta hafta gideceğiz. Bu hafa cuma günü oynadığımız için biraz daha rahatız. Rakiplerin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Belki de önümdeki haftaya lider olmak için çıkacağız. Özellikle Sivas ve Beşiktaş maçları konsantrasyon olarak daha yüksek olacağımız maçlar olacak. Şampiyon olmak istiyoruz. Biz de sonuna kadar bu yolun içerisinde olmak istiyoruz" diye konuştu.HAMZAOĞLU: ELLERİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPTILAR FAKAT BU YETMEDİGençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise yaptığı açıklamada, "Oyunun tamamına baktığımızda oynamamız gerektiği şekilde oynadık. Kalemizden uzakta pozisyonlar arayarak oynadık. Fakat bariz hatalar yaptık savunmada. Bu hatalardan dolayı da rakip pozisyonları golle sonuçlandırdı. Erken gol yememize rağmen 1-1'i yakaladık. Fakat bu direnci götüremedik. İkinci golde Fabricio sarı kart görünce biraz çekimser kaldı orta sahada. Rakip de defans arkası paslarda golü buldu. Oyuncularımı da tebrik ediyorum, ellerinden gelenin en iyisini yaptılar fakat bu yetmedi" ifadelerini kullandı."ZAMAN ZAMAN AVANTAJ DA OLABİLİR DEZAVANTAJ DA OLABİLİR"Hamzaoğlu, fikstürde Fenerbahçe'yi takip etmelerini ise, "Zaman zaman avantaj da olabilir dezavantaj da olabilir. Fenerbahçe ile oynayan kulüpler o maçta takılırsa, belki bize konsantre olmakta zorlanıyordur. Fenerbahçe'nin yendiği takım bizi yenmek zorunda olduğunu da hissedebilir. Fikstürde sonuçta herkes birbirinin arkasından oynuyor" dedi.

